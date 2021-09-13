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Троих пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 в Приангарье отправили в Иркутск

, 08:33 Источник: Instagram

Троих пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 в Приангарье отправили в Иркутск
место крушения самолета L-410, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

Троих пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Иркутской области отправили в больницу в Иркутск. Согласно последним данным, еще одну пострадавшую пока транспортировать нельзя.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что в областную больницу эвакуируют трех мужчин в тяжелом состоянии. Женщину, которую нельзя перевозить, прооперировали. Впоследствии, когда ее состояние стабилизируется, она также будет отправлена в Иркутск.

Напомним, накануне самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. Погибли четыре человека, двенадцать пострадали.

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