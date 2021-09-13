Троих пострадавших при жесткой посадке самолета L-410 в Приангарье отправили в Иркутск

Троих пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Иркутской области отправили в больницу в Иркутск. Согласно последним данным, еще одну пострадавшую пока транспортировать нельзя.
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подчеркнул, что в областную больницу эвакуируют трех мужчин в тяжелом состоянии. Женщину, которую нельзя перевозить, прооперировали. Впоследствии, когда ее состояние стабилизируется, она также будет отправлена в Иркутск.
Напомним, накануне самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. Погибли четыре человека, двенадцать пострадали.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.