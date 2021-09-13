В Иркутской области нашли один черный ящик совершившего жесткую посадку самолета L-410

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13 сентября 2021, 07:12 Источник: РИА "Новости"

место крушения самолета L-410, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

Найден один черный ящик самолета L-410 авиакомпании "Сила, совершившего жесткую посадку в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что самолет, следовавший из Иркутска в поселок Казачинское, произвел жесткую посадку в тайге. Летательный аппарат приземлился в четырех километрах к юго-западу от пункта назначения.

Четыре человека стали жертвами случившегося – погибли три пассажира и один член экипажа. Двенадцать человек получили травмы и были доставлены в медучреждение поселка Казачинское. Состояние троих оценивается как тяжелое, вследствие чего их планируют транспортировать в Иркутск.

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