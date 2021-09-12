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В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили о четырех погибших при жесткой посадке L-410

, 22:26

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили о четырех погибших при жесткой посадке L-410
L-410, фото: airss.ru

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили о количестве погибших и пострадавших в результате крушения двухмоторного самолета L-410. На борту авиалайнера находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.

«На текущий момент известно, что четыре человека погибли и пятеро пострадали. На месте продолжают работать спасатели»,- пояснил собеседник РИА Новости.

По его словам, больница в райцентре Казачинское готова к приему пострадавших.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил ТАСС, что самолет упал в воду. Он добавил, что среди погибших пассажиров - двое мужчин и женщина, также умер пилот. Семьям погибших и пострадавшим будут оказана помощь.

Ранее сообщалось, что 12 сентября пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское в Иркутской области. Авиалайнер потерпел крушение, упав с низкой высоты. Он загорелся и разрушился. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.

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