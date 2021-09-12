Аргументы Недели Происшествия 13+

Появилась информация о состоянии пассажиров на борту самолета L-410

, 20:43

Появилась информация о состоянии пассажиров на борту самолета L-410
L-410, фото: airss.ru

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали о состоянии пассажиров, находившихся в двухмоторном самолёте L-410. Авиалайнер совершил жесткую посадку в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское в Иркутской области.

«По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии»,- пояснили в ведомстве РИА Новости.

В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области Интерфаксу рассказали, что  четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне. В салоне находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Отмечается, что самолет потерпел крушение, упав с низкой высоты.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Ход расследования поставлен главой СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее источник в авиаслужбах назвал предварительную причину крушения двухмоторного самолета L-410.  

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Лукашенко заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель просил Путина надавить на него

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что глава Евросовета Шарль Мишель звонил президенту РФ Владимиру Путину с просьбой надавить на него для решения различных вопросов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью