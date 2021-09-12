Появилась информация о состоянии пассажиров на борту самолета L-410

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12 сентября 2021, 20:43

L-410, фото: airss.ru

В пресс-службе Следственного комитета России рассказали о состоянии пассажиров, находившихся в двухмоторном самолёте L-410. Авиалайнер совершил жесткую посадку в 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское в Иркутской области.

«По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии»,- пояснили в ведомстве РИА Новости.

В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области Интерфаксу рассказали, что четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне. В салоне находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Отмечается, что самолет потерпел крушение, упав с низкой высоты.



Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. Ход расследования поставлен главой СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее источник в авиаслужбах назвал предварительную причину крушения двухмоторного самолета L-410.

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