В кафе Москвы на Профсоюзной улице произошло возгорание

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12 сентября 2021, 12:18 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На Профсоюзной улице в российской столице произошло возгорание в кафе. Заведение находится в районе дома 129А.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники оперативных служб, которые проводят сейчас необходимую работу. Из-за случившегося пришлось перекрыть движение по одному ряду в оба направления по Новоясеневскому проспекту. Иных подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден скончался, когда копал могилу для своего питомца. Его жена Джулия назвала его смерть несчастным случаем. Мужчине было 73 года.

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