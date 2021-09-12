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Менеджер The Rolling Stones Бригден скончался в возрасте 73 лет, когда копал могилу для собаки

, 10:24 Источник: РИА Новости

Менеджер The Rolling Stones Бригден скончался в возрасте 73 лет, когда копал могилу для собаки
pixabay.com

Тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден скончался, когда копал могилу для своего питомца. Его жена Джулия назвала его смерть несчастным случаем.

По информации портала TMZ, Бригден копал могилу для собаки, находясь в яме, и в это время на него осыпалась земля. Он скончался моментально. Мужчине было 73 года.

Отметим, что Бригден, в том числе сотрудничал с Карлосом Сантаной, Джо Сатриани и Питером Фрэмптоном. В августе этого года из жизни ушел барабанщик The Rolling Stones Чарли Уоттс. Ему было 80 лет.

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