Аргументы Недели Происшествия 13+

В Польше задержали бродившего по улицам Свидцины обнаженного пьяного прокурора

, 20:26 Источник: РИА Новости

В Польше задержали бродившего по улицам Свидцины обнаженного пьяного прокурора
pixabay.com

В одном из городов Польши без одежды прогуливался районный прокурор. После происшествия его отстранили от исполнения обязанностей.

Инцидент произошел в городе Свидница. По информации Daily Mail, судя по снимкам, прокурор прогуливался в магазине продуктов с пивом. Также его заметили направляющимся в парк в чем мать родила.

Местные жители рассказали о голом мужчине полицейским, и спустя некоторое время его задержали. В настоящее время в отношении него избирается мера наказания.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке российской столицы произошла массовая дорожная авария. Ее участниками стали восемь транспортных средств.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Вице-премьер Оверчук заявил, что Белоруссии не следует опасаться «поглощения» Россией

Вице-премьер Оверчук заявил, что Белоруссии не следует опасаться «поглощения» Россией

При выполнении союзных программ Минску не следует беспокоиться на счет того, что Российская Федерация якобы “поглотит” Белоруссию. Такое заявление сделал Алексей Оверчук, вице-премьер РФ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью