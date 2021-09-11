В Польше задержали бродившего по улицам Свидцины обнаженного пьяного прокурора

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11 сентября 2021, 20:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В одном из городов Польши без одежды прогуливался районный прокурор. После происшествия его отстранили от исполнения обязанностей.

Инцидент произошел в городе Свидница. По информации Daily Mail, судя по снимкам, прокурор прогуливался в магазине продуктов с пивом. Также его заметили направляющимся в парк в чем мать родила.

Местные жители рассказали о голом мужчине полицейским, и спустя некоторое время его задержали. В настоящее время в отношении него избирается мера наказания.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке российской столицы произошла массовая дорожная авария. Ее участниками стали восемь транспортных средств.

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