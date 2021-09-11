Пропавших в Белгородской области мальчиков из многодетной семьи нашли живыми

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11 сентября 2021, 14:58 Источник: РИА "Новости"

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Двух мальчиков из многодетной семьи, которые накануне после ссоры с отцом ушли из дома в Белгородской области, нашли живыми, заявила старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Елена Козырева.

Ранее стало известно, что мальчики 10 и 11 лет вечером в пятницу, 10 сентября, после "незначительной ссоры" в семье забрали некоторую сумму денег и ушли из дома в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. Сообщалось, что начаты поиски детей.

Елена Козырева заявила, что к настоящему моменту школьников нашли живыми. "Все у них в порядке", – уточнили в Следственном комитете.

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