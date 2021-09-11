В Белгородской области пропали двое мальчиков из многодетной семьи

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11 сентября 2021, 10:38 Источник: СУСК РФ по Белгородской области

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Белгородской области вечером в пятницу, 10 сентября, двое мальчиков из многодетной семьи ушли из дома и не вернулись. В управлении СК РФ по региону отметили, что ведутся поиски несовершеннолетних.

Инцидент произошел в селе Голофеевка Старооскольского городского округа. Мальчики 10 и 11 лет после незначительной ссоры с отцом забрали из дома некоторую сумму денег и ушли. Информации о местонахождении детей к настоящему моменту нет.

Специалисты провели осмотр места жительства школьников, опросили их родных. Сейчас изучаются условия жизни и воспитания ребят.

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