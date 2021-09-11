В Липецкой области снесут дом, где взорвался газ

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил в субботу, что многоквартирный дом, расположенный в поселке Солидарность Елецкого района, где ранее сегодня взорвался газ, будет снесен.
Игорь Артамонов отметил, что здание, где случилось происшествие, будет снесено, а жители получат новое жилье за счет бюджета.
Кроме того, подчеркивается, что семьям погибших и полностью потерявших жилье выплатят по 1,5 миллиона рублей, 1 миллион рублей получат граждане при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, а 500 тысяч рублей – при нанесении частичного ущерба квартире.
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