В Липецкой области снесут дом, где взорвался газ

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11 сентября 2021, 11:22 Источник: РИА "Новости"

снос дома, pixabay.com

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил в субботу, что многоквартирный дом, расположенный в поселке Солидарность Елецкого района, где ранее сегодня взорвался газ, будет снесен.

Игорь Артамонов отметил, что здание, где случилось происшествие, будет снесено, а жители получат новое жилье за счет бюджета.

Кроме того, подчеркивается, что семьям погибших и полностью потерявших жилье выплатят по 1,5 миллиона рублей, 1 миллион рублей получат граждане при частичном ущербе жилью и наличии погибших в семье, а 500 тысяч рублей – при нанесении частичного ущерба квартире.

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