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Прокурор Елецкого района назвал неисправность газового оборудования предположительной причиной взрыва в жилом доме

, 10:15 Источник: ТАСС

Прокурор Елецкого района назвал неисправность газового оборудования предположительной причиной взрыва в жилом доме
газовая плита, pixabay.com

Прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов заявил, что причиной взрыва газа в жилом доме под Ельцом, в результате которого погибли три человека, стала неисправность газового оборудования.

По словам Живалова, вышеуказанная версия случившегося в настоящий момент является приоритетной. Прокурор уточнил что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за газовое обеспечение.

Ранее сегодня стало известно, что семьям погибших в результате хлопка газа в жилом двухэтажном доме выплатят по одному миллиону рублей.

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