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Семьи погибших при взрыве газа в Липецкой области получат по миллиону рублей

, 10:07 Источник: РИА "Новости"

Семьи погибших при взрыве газа в Липецкой области получат по миллиону рублей
место взрыва газа в поселке Солидарность, Официальный портал администрации Липецкой области

Власти Липецкой области выделят семьям погибших в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района по 1 миллиону рублей, сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

По словам прибывшего на место происшествия Артамонова, семьи пострадавших в результате хлопка газа граждан получат по полмиллиона рублей.

Ранее сегодня стало известно, что жертвами взрыва в жилом двухэтажном доме стали три человека. В администрации Липецкой области сообщили, что существует угроза обрушения конструкций дома, стены поддерживаются при помощи строительной техники.

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