Из-под завалов дома в Липецкой области после взрыва газа извлекли тело третьего погибшего

Из-под завалов дома в Липецкой области, где ранее произошел взрыв газа, было извлечено тело третьего погибшего. Об этом утром в субботу, 11 сентября, сообщил представитель экстренных служб.
Ранее сегодня в администрации Липецкой области сообщили, что существует угроза обрушения конструкций дома, расположенного в поселке Солидарность Елецкого района. Стены здания сейчас поддерживаются при помощи строительной техники.
Ранее поступила информация о семерых пострадавших и двух погибших.
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