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Из-под завалов дома в Липецкой области после взрыва газа извлекли тело третьего погибшего

, 09:08 Источник: РИА "Новости"

Из-под завалов дома в Липецкой области после взрыва газа извлекли тело третьего погибшего
место взрыва газа в поселке Солидарность, Официальный портал администрации Липецкой области

Из-под завалов дома в Липецкой области, где ранее произошел взрыв газа, было извлечено тело третьего погибшего. Об этом утром в субботу, 11 сентября, сообщил представитель экстренных служб.

Ранее сегодня в администрации Липецкой области сообщили, что существует угроза обрушения конструкций дома, расположенного в поселке Солидарность Елецкого района. Стены здания сейчас поддерживаются при помощи строительной техники.

Ранее поступила информация о семерых пострадавших и двух погибших.

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