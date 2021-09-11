Существует угроза обрушения жилого дома в Липецкой области, где произошел взрыв газа

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11 сентября 2021, 08:34 Источник: РИА "Новости"

место взрыва газа в поселке Солидарность, Официальный портал администрации Липецкой области

Существует угроза обрушения конструкций дома, расположенного в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где ранее сегодня произошел взрыв газа. Об этом заявили в администрации региона.

Уточняется, что к настоящему моменту спасателям удалось практически полностью разобрать первый этаж подъезда, где произошел хлопок газа. На месте случившегося в общей сложности работают 256 человек и 58 единиц техники. Специалисты продолжают разбирать завалы, несмотря на угрозу обрушения конструкций.

Известно, что стены здания поддерживаются при помощи строительной техники.

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