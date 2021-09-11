В администрация Липецкой области заявили, что дом, где взорвался газ, не является аварийным

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11 сентября 2021, 08:27 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, Zamir Usmanov/Global Look Press

Двухэтажный жилой дом, расположенный в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области, где минувшей ночью взорвался бытовой газ, не являлся аварийным. Об этом заявила администрация региона.

Уточняется, что хлопок газа был зафиксирован в двухподъездном доме на шестнадцать квартир 1970 года постройки. Подчеркивается, что здание не является аварийным.

В результате случившегося оказался частично разрушен один из подъездов. Поступила информация о семерых пострадавших и одном погибшем. Согласно другим данным, погибли два человека. Спасатели в настоящий момент работают на месте и ищут людей, которые могут находиться под завалами.

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