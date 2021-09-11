Два человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме под Ельцом

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11 сентября 2021, 07:12 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В двухэтажном жилом доме под Ельцом в Липецкой области в ночь на субботу, 11 сентября, произошел взрыв газа. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы МЧС России.

Происшествие случилось на улице Школьная в поселке Солидарность. Согласно предварительным данным, в результате инцидента обрушился один подъезд.

В экстренных службах отметили, что из-под завалов были извлечены шесть человек. Известно о двух погибших – женщине 1971 года рождения и 11-летнем ребенке. Под завалами, согласно данным разных источников, могут находиться от двух до четырех человек.

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