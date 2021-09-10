Эксперты назвали причины участившихся газовых взрывов

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10 сентября 2021, 13:10

В России увеличивается количество взрывов газа в многоквартирных домах. В межсезонье жители часто зажигают плиты, чтобы согреться. Из-за невнимательности и нарушений правил безопасности помещения быстро заполняются газом. При появлении малейшей искры происходит взрыв.



На этой неделе в России произошло сразу два газовых взрыва: в Ногинске и Екатеринбурге. Взрыв в Ногинске унёс жизни 7 человек. Эксперты считают, что эта катастрофа наверняка не последняя. Отопительный сезон ещё не начинался.



Помимо халатности самих жителей газ взрывается из-за высокого уровня износа коммуникаций. Власти стараются откупаться от семей погибших компенсациями вместо проведения капитального ремонта газовых систем.

Ответственность за безопасность лежит на самих пользователях. Если её переложить на газораспределительные организации, голубое топливо значительно подорожает. Проще перевести все многоквартирные дома на электрические плиты.



Депутаты российского парламента предлагали оснастить квартиры и дома с газом защитными системами. Однако дальше обсуждения дело не сдвинулось. Реализация такой инициативы потребовала бы не менее 300 миллиардов рублей. При этом на модернизацию ЖКХ выделена только половина указанной суммы.





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