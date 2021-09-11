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Пятый канал сообщил о тяжелом состоянии женщины, госпитализированной после употребления арбуза

, 08:00 Источник: Пятый канал

Пятый канал сообщил о тяжелом состоянии женщины, госпитализированной после употребления арбуза
пациент, pixabay.com

Жительница Москвы, которую госпитализировали после употребления арбуза, в настоящий момент находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Согласно последним данным, пострадавшая проходит интенсивную терапию. Результаты исследований выявили в организме женщины кишечную бактериальную инфекцию неясного происхождения. Врачи не дают каких-либо прогнозов по состоянию гражданки.

Накануне сообщалось, что после употребления арбуза в больнице скончались бабушка и ее внучка. Мать девочки также была госпитализирована, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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