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Источник в следствии: Причиной смерти отравившейся арбузом 15-летней жительницы Москвы стала полиорганная недостаточность

, 23:03 Источник: Комсомольская правда

Источник в следствии: Причиной смерти отравившейся арбузом 15-летней жительницы Москвы стала полиорганная недостаточность
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Причиной смерти отравившейся арбузом девочки в возрасте 15 лет, которая проживала в российской столице, стала полиорганная недостаточность. Данная информация поступила от “КП”, которое в своем материале ссылается на источник в следствии.

Отмечается, что речь идет о тяжелом патологическом состоянии, когда у человека не функционируют две или более системы организма. При этом в сообщении не говорится о том, что именно привело к таким последствиям.

Ранее сообщалось, что в Москве скончались пожилая женщина и ее внучка, которые, предположительно, отравились арбузом. На станцию скорой помощи им. А. С. Пучкова в минувший четверг поступило несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции у членов одной семьи.

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