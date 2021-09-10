Источник в следствии: Причиной смерти отравившейся арбузом 15-летней жительницы Москвы стала полиорганная недостаточность

Причиной смерти отравившейся арбузом девочки в возрасте 15 лет, которая проживала в российской столице, стала полиорганная недостаточность. Данная информация поступила от “КП”, которое в своем материале ссылается на источник в следствии.
Отмечается, что речь идет о тяжелом патологическом состоянии, когда у человека не функционируют две или более системы организма. При этом в сообщении не говорится о том, что именно привело к таким последствиям.
Ранее сообщалось, что в Москве скончались пожилая женщина и ее внучка, которые, предположительно, отравились арбузом. На станцию скорой помощи им. А. С. Пучкова в минувший четверг поступило несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции у членов одной семьи.
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