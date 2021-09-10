В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало фалангу пальца на эскалаторе в ТЦ

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10 сентября 2021, 14:58 Источник: РИА Новости

эскалатор, фото: pixabay.com

Представитель СУСК РФ по Калининградской области Наталья Гацко сообщила, что двухлетнему мальчику отрезало фалангу пальца эскалатором в одном из городских торговых центров. Инцидент произошел в четверг, 9 сентября, на улице Согласия.

В ведомстве рассказали, что вечером калининградец пришел в торговый центр с двухлетним сыном. На первом этаже возле эскалатора мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. Пока отец был занят, мальчик встал на первую ступеньку ленты эскалатора и упал. Его рука попала под ограничитель ступеней, в результате чего ему отрезало фалангу пальца. Малыша доставили в больницу.

«По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка», - отметила Гацко.

Выясняются все детали случившегося, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области мальчик упал с велосипеда и скончался от потери крови из-за поврежденной артерии на ноге.

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