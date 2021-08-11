В Новосибирской области мальчик после падения с велосипеда повредил артерию и умер от потери крови

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11 августа 2021, 12:17 Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области

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Под Новосибирском мальчик 8 лет упал с велосипеда и скончался от потери крови из-за поврежденной артерии на ноге. По факту случившейся трагедии следователи проводят проверку.

Согласно предварительным данным, смерть ребенка наступила накануне, десятого августа. В этот день он и его 6-летняя сестра катались на велосипедах в садовом товариществе “Луч”. В какой-то момент мальчик потерял равновесие и упал. Артерию на ноге он повредил рычагом тормоза.

Сестра побежала к взрослым, чтобы они помогли брату, однако мальчик умер. Сейчас специалисты устанавливают детали произошедшей трагедии.

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