В Новосибирской области мальчик после падения с велосипеда повредил артерию и умер от потери крови

Под Новосибирском мальчик 8 лет упал с велосипеда и скончался от потери крови из-за поврежденной артерии на ноге. По факту случившейся трагедии следователи проводят проверку.
Согласно предварительным данным, смерть ребенка наступила накануне, десятого августа. В этот день он и его 6-летняя сестра катались на велосипедах в садовом товариществе “Луч”. В какой-то момент мальчик потерял равновесие и упал. Артерию на ноге он повредил рычагом тормоза.
Сестра побежала к взрослым, чтобы они помогли брату, однако мальчик умер. Сейчас специалисты устанавливают детали произошедшей трагедии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.