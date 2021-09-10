В Челябинской области доказали вину контролера, высадившего детей из электрички

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10 сентября 2021, 11:46 Анна Семенова

Сотрудники железной дороги признаны виновными. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Две девочки 10 километров шли домой пешком потому, что не смогли расплатиться за проезд банковской картой.

Эта история произошла в разгар лета, в конце июля. Две девочки, 11 и 16 лет, оказались одни на безлюдной железнодорожной станции Ванюши без телефонной связи. Из электрички Шумиха-Челябинск их высадил контролер. Подружки предложили оплатить проезд банковской картой, но им в этой возможности отказали. Так как сотовый был разряжен, девчонки не могли даже связаться с родителями. Пешком они шли до дома около 10 километров… В это время родственники уже обратились в полицию.

Когда вокруг этой истории началась шумиха, железнодорожники выдали свою версию: мол, детей никто не высаживал, они сами вышли из электрички, когда не смогли расплатиться за поездку.

В транспортной прокуратуре начали проверку. И сегодня стало известно, что вина работников железной дороги доказана. В марте 2021 года был подписан закон, по которому запрещено высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта при любых обстоятельствах. И сотрудники АО «Свердловская пригородная компания» этот закон нарушили. Генеральный директор пригородной компании получил представление.

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