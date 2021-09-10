В Челябинской области доказали вину контролера, высадившего детей из электрички

Две девочки 10 километров шли домой пешком потому, что не смогли расплатиться за проезд банковской картой.
Эта история произошла в разгар лета, в конце июля. Две девочки, 11 и 16 лет, оказались одни на безлюдной железнодорожной станции Ванюши без телефонной связи. Из электрички Шумиха-Челябинск их высадил контролер. Подружки предложили оплатить проезд банковской картой, но им в этой возможности отказали. Так как сотовый был разряжен, девчонки не могли даже связаться с родителями. Пешком они шли до дома около 10 километров… В это время родственники уже обратились в полицию.
Когда вокруг этой истории началась шумиха, железнодорожники выдали свою версию: мол, детей никто не высаживал, они сами вышли из электрички, когда не смогли расплатиться за поездку.
В транспортной прокуратуре начали проверку. И сегодня стало известно, что вина работников железной дороги доказана. В марте 2021 года был подписан закон, по которому запрещено высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта при любых обстоятельствах. И сотрудники АО «Свердловская пригородная компания» этот закон нарушили. Генеральный директор пригородной компании получил представление.
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