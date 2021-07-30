Челябинская прокуратура проверит историю с детьми, высаженными с электрички

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30 июля 2021, 08:28 Анна Семенова

Девочек высадили на безлюдной станции. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Две девочки оказались на безлюдной станции из-за того, что не смогли оплатить проезд картой

Эту историю интернет-сообщество Челябинской области обсуждает уже два дня. Вечером 28 июля две несовершеннолетние девочки, 11 и 16 лет, ехали в электричке «Шумиха-Челябинск». Когда зашел контролер, наличных денег на оплату билета у девчонок не оказалось, но они предложили банковскую карту. Принимать «пластик» контролер не стал, а высадил безбилетниц на пустынной станции Ванюши. Дети шли пешком около 10 километров до станции Чурилово, чтобы связаться с родными и предупредить, что с ними все в порядке, так как мобильник был разряжен. За то время, пока подружки были без связи, родители уже обратились в полицию. Такая версия у девочек и их родителей.

Версия сотрудников такова: контролер шел по вагонам проверять билеты, наличных у девочек не было, и контролер пошел дальше, когда он вернулся, девочек в вагоне уже не было.

Сейчас вопрос взяли на контроль в транспортной прокуратуре Челябинской области. Следователи выясняют все обстоятельства и подробности случившегося. Если окажется, что защита прав несовершеннолетних была нарушена, виновные понесут ответственность.

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