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Полицейские нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку в квартире 33-летнего мужчины

, 10:40 Источник: РИА Новости

Полицейские нашли пропавшую в Ленинградской области 10-летнюю девочку в квартире 33-летнего мужчины
полиция, фото: Ivan Makeev/ globallookpress.com

Полицейские обнаружили пропавшую в четверг в Ленинградской области несовершеннолетнюю девочку в квартире 33-летнего мужчины в Санкт-Петербурге. 9 сентября 10-летний подросток ушел в школу и не вернулся.

«Было установлено, что уже в течении некоторого времени девочка вела переписку со взрослым 33-летним жителем Красносельского района Санкт-Петербурга, проживающим на улице Партизана Германа. Ранее в поле зрение полиции мужчина не попадал»,- пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве добавили, что к квартире мужчины оперативно были направлены сотрудники уголовного розыска. Внутри помещения они нашли пропавшую девочку. По предварительным данным, местный житель угрожал и приставал к ребенку, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить ему вред. Подросток передан родителям.

Отмечается, что 9 сентября вечером в полицию обратился 46-летний мужчина. Он заявил, что его дочь, живущая в доме в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района, после школы не вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг утром в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружили новорождённого ребенка - девочку.

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