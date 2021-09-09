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В Москве в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре обнаружен новорождённый ребенок

, 09:49

В Москве в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре обнаружен новорождённый ребенок
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве в четверг утром в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружен новорождённый ребенок - девочка. Малышка появилась на свет совсем недавно, ей не более суток от рождения. Девочку передали врачам. Новорожденной оказывается необходимая медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства оставления в опасности новорождённого.

Личности родителей установят правоохранительные органы. Их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами Москвы, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства столицы.

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