В Москве в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре обнаружен новорождённый ребенок

Аргументы Недели → Общество 18+

9 сентября 2021, 09:49

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве в четверг утром в помещении мусоропровода жилого дома на Литовском бульваре обнаружен новорождённый ребенок - девочка. Малышка появилась на свет совсем недавно, ей не более суток от рождения. Девочку передали врачам. Новорожденной оказывается необходимая медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства оставления в опасности новорождённого.

Личности родителей установят правоохранительные органы. Их действиям будет дана процессуальная оценка. Ход процессуальной проверки контролируется прокурорами Москвы, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства столицы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости