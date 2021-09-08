В Ногинске из-под завалов после взрыва жилого дома достали тело девочки

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8 сентября 2021, 22:49 Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия, МЧС РФ

Источник в экстренных службах сообщил, что на месте взрыва многоквартирного дома в подмосковном Ногинске обнаружили тело несовершеннолетней девочки. Инцидент произошёл в среду, 8 сентября, на улице 28 Июня, дом 9а.

«Извлекли [из-под завалов] тело третьего погибшего, предположительно, это девочка-подросток»,- пояснил собеседник.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ногинске произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС, обрушились стены на 2-м, 3-м, 4-м этажах, на 5-м этаже обрушение межэтажного перекрытия. Всего повреждено 5 квартир. Ведутся поиски людей, которые могли остаться под завалами.

Были эвакуированы более 170 человек. В результате происшествия пострадали 17 человек, двое – погибли. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим - по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, одиноким гражданам выплатят по 50 тысяч рублей.

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