Тело Зиничева доставили спецрейсом в Москву

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8 сентября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

Евгений Зиничев, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что тело главы МЧС России Евгения Зиничева доставили в Москву на спецрейсе. Министр погиб в среду утром на учениях по ликвидации ЧП в Арктической зоне в Норильске.

Собеседник уточнил, что самолет с телом Евгения Зиничева приземлился в аэропорту «Внуково» в 18.32.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб при исполнении служебного долга на водопаде Китабо-Орон, расположенном на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. Он пытался спасти упавшего в воду режиссера Александра Мельника, но разбился о камень. Обоих с тяжелыми травмами госпитализировали на вертолете в больницу, но они скончались до приземления.

По данным МЧС, Мельник выбирал локации для нового фильма.

Также в СМИ появилась другая версия трагического инцидента, что министр погиб, поскользнувшись около обрыва. Его пытался спасти режиссер, но разбился сам.

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