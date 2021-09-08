Аргументы Недели Происшествия 13+

Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Зиничев, погиб

, 13:31 Источник: Telegram

Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Зиничев, погиб
глава МЧС Евгений Зиничев, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в среду, 8 сентября, заявила, что оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, погиб. Ранее сообщалось, что министра не стало в возрасте 55 лет.

"Тоже погиб. Царство Небесное", – сообщила Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос о судьбе оператора.

Ранее сгодня стало известно, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Глава МЧС пытался спасти оператора, который оступился и упал с края выступа в воду. Министр бросился на помощь человеку, но разбился о камень.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Политика

Экономика

Спорт

Общество

Политика

Общество