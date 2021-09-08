Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Зиничев, погиб

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8 сентября 2021, 13:31 Источник: Telegram

глава МЧС Евгений Зиничев, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в среду, 8 сентября, заявила, что оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, погиб. Ранее сообщалось, что министра не стало в возрасте 55 лет.

"Тоже погиб. Царство Небесное", – сообщила Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос о судьбе оператора.

Ранее сгодня стало известно, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Глава МЧС пытался спасти оператора, который оступился и упал с края выступа в воду. Министр бросился на помощь человеку, но разбился о камень.

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