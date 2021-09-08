Оператор, которого пытался спасти глава МЧС Зиничев, погиб

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в среду, 8 сентября, заявила, что оператор, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев, погиб. Ранее сообщалось, что министра не стало в возрасте 55 лет.
"Тоже погиб. Царство Небесное", – сообщила Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос о судьбе оператора.
Ранее сгодня стало известно, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга. Глава МЧС пытался спасти оператора, который оступился и упал с края выступа в воду. Министр бросился на помощь человеку, но разбился о камень.
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