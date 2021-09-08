Спасатели извлекли из-под завалов тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске

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8 сентября 2021, 11:40 Источник: РИА "Новости"

место взрыва газа в Ногинске, Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

Утром в среду, 8 сентября, спасатели извлекли тело первого погибшего из-под завалов жилого дома, который частично обрушился в Ногинске после взрыва газа. Об этом сообщили экстренные службы.

Данных о том, кто именно был извлечен мертвым из-под завалов здания, к настоящему моменту в СМИ не поступало.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. В результате инцидента, произошло обрушение второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого. Погибли два человека. Из здания эвакуировали более 170 человек.

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