Спасатели извлекли из-под завалов тело первого погибшего при взрыве газа в Ногинске

Утром в среду, 8 сентября, спасатели извлекли тело первого погибшего из-под завалов жилого дома, который частично обрушился в Ногинске после взрыва газа. Об этом сообщили экстренные службы.
Данных о том, кто именно был извлечен мертвым из-под завалов здания, к настоящему моменту в СМИ не поступало.
Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. В результате инцидента, произошло обрушение второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого. Погибли два человека. Из здания эвакуировали более 170 человек.
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