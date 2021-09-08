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При взрыве газа в жилом доме в Ногинске пострадали девять человек

, 10:35 Источник: РИА "Новости"

При взрыве газа в жилом доме в Ногинске пострадали девять человек
скорая помощь, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ГУ МЧС по Московской области утром в среду, 8 сентября, сообщили, что в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Ногинске пострадали девять человек, в частности, двое несовершеннолетних.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ уточнили, что после хлопка газа в Ногинске спасены были девять человек, среди которых двое детей.

Ранее сегодня стало известно, что жертвами взрыва в жилом доме стали два человека. В общей сложности оказались повреждены 24 квартиры. Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.

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