Аргументы Недели Происшествия 13+

Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней степени тяжести

, 09:46 Источник: РИА "Новости"

Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней степени тяжести
место взрыва газа в Ногинске, сайт ГУ МЧС России по Московской области

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что четыре человека, пострадавшие в результате взрыва в многоквартирном доме в Ногинске, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кузнецов в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области пострадали двое детей и двое взрослых. В настоящий момент госпитализированным гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в городском округе Богородский в Подмосковье были повреждены 24 квартиры.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Спорт

Общество

Политика

Общество

В мире

Общество

Происшествия

Общество

Общество

Происшествия

Общество