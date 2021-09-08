Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске находятся в состоянии средней степени тяжести

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что четыре человека, пострадавшие в результате взрыва в многоквартирном доме в Ногинске, госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Кузнецов в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что в результате происшествия в многоквартирном доме в городе Ногинске Московской области пострадали двое детей и двое взрослых. В настоящий момент госпитализированным гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее стало известно, что в результате хлопка газовоздушной смеси в городском округе Богородский в Подмосковье были повреждены 24 квартиры.
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