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Четыре человека пострадали при взрыве газа в Ногинске

, 08:31 Источник: РИА "Новости"

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Ногинске
место взрыва газа в Ногинске, сайт ГУ МЧС России по Московской области

Утром в среду, 8 сентября, в СМИ поступила информация о том, что в результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали четыре человека. Данные предоставили сотрудники МЧС по региону.

Согласно последним сообщениям, в результате хлопка газовоздушной смеси травмы получили двое детей и двое взрослых. Данных о состоянии пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что взрыв привел к обрушению второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого этажа. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Спасены три человека, в частности, двое несовершеннолетних.

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