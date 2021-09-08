После взрыва газа в жилом доме в Ногинске спасли трех человек

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8 сентября 2021, 08:25 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

После взрыва газа в подмосковном Ногинске утром в среду, 8 сентября, были спасены три человека, в частности, два ребенка. Соответствующую информацию предоставили сотрудники пресс-службы МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси в жилом доме, расположенном в городском округе Богородский в Подмосковье привел к обрушению второго и третьего этажей, а также частично четвертого этажа.

В настоящий момент на место происшествия дополнительно едут спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Ценрспасса и кинологи. Сообщается также, что жильцов дома, где произошел взрыв газа, эвакуировали.

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