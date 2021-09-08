Конструкции трех этажей обрушились при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске

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8 сентября 2021, 07:46 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/ globallookpress.com

В девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске утром в среду произошел взрыв газа. Согласно последней информации экстренных служб, в результате случившегося обрушились конструкции трех этажей.

Ранее поступила информация о том, что хлопок газовоздушной смеси был зафиксирован в городском округе Богородский в Московской области по адресу улица 28 июня, дом 9а.

Осведомленный источник в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что, согласно предварительной информации, произошло обрушение второго и третьего этажей здания, а также частичное обрушение четвертого этажа. Есть данные о пострадавших.

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