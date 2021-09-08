При взрыве газа в Ногинске были повреждены 24 квартиры

В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске утром в среду, 8 сентября, оказались повреждены 24 квартиры. Соответствующую информацию предоставили сотрудники экстренных служб.
Ранее сегодня стало известно, что после хлопка газовоздушной смеси были спасены три человека, в частности, двое детей. Известно о четырех пострадавших. Жильцы дома, где случилось ЧП, были эвакуированы. Не исключается, что под завалами здания могут находиться люди.
Отмечается, что взрыв привел к обрушению второго и третьего этажей здания, а также частично четвертого этажа.
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