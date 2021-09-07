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Следственный комитет показал видео работы с подозреваемым в убийстве школьниц в Кузбассе

, 14:04 Источник: СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу

Следственный комитет показал видео работы с подозреваемым в убийстве школьниц в Кузбассе
машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следственный комитет Российской Федерации показал кадры, на которых ведется работа с подозреваемым в убийстве двух школьниц в Кузбассе, а также деятельность следователей на месте преступления.

На кадрах, опубликованных СК РФ, можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов ведут подозреваемого в убийстве двух десятилетних девочек на допрос. 

Кроме того, демонстрируется запись, на которой видно, как оперативная группа работает на месте преступления. Заметно, что территория дома, где, как предполагается, было совершено убийство, оцеплена лентами. Заброшенное здание показывается снаружи и изнутри.

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