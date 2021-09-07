Подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кузбассе минувшим летом искали волонтеры

Подозреваемый в убийстве двух десятилетних девочек в Кузбассе минувшим летом пропадал. Согласно последней информации, полученной журналистами во вторник, 7 сентября, мужчину искали волонтеры.
Представитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" подтвердил, что подозреваемый в совершении преступления действительно пропадал, но его нашли.
Ранее сегодня в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области сообщили, что в Киселевске в минувший понедельник пропали две школьницы – они ушли утром на занятия и не вернулись. Впоследствии их нашли мертвыми в одном из заброшенных домов города. Подозреваемый в убийстве задержан.
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