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Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе задержан

, 11:29 Источник: ТАСС

Подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе задержан
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник в правоохранительных органах Кемеровской области заявил утром во вторник, 7 сентября, что подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе задержан. Мужчина уже дал признательные показания.

Согласно последней информации источника, сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних, которые накануне утром ушли в школу и не вернулись.

Уточняется, что задержан ранее судимый гражданин. К настоящему моменту он дал признательные показания. Сейчас мужчину везут к следователям.

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