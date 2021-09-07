Источник в правоохранительных органах Кемеровской области заявил утром во вторник, 7 сентября, что подозреваемый в убийстве двух девочек в Кузбассе задержан. Мужчина уже дал признательные показания.
Согласно последней информации источника, сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого в убийстве двух несовершеннолетних, которые накануне утром ушли в школу и не вернулись.
Уточняется, что задержан ранее судимый гражданин. К настоящему моменту он дал признательные показания. Сейчас мужчину везут к следователям.
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