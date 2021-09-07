Источник в правоохранительных органах заявил, что пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми

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7 сентября 2021, 11:18 Источник: ТАСС

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром во вторник, 7 сентября, осведомленный источник в правоохранительных органах Кемеровской области сообщил журналистам, что двух девочек, пропавших накануне в городе Киселевск, обнаружили мертвыми.

"Найдены мертвыми", – кратко сообщил представителям СМИ источник.

Ранее сообщалось, что специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, на которых, вероятно, запечатлен момент похищения несовершеннолетних. На кадрах видно, что девочки находились в магазине вместе с неизвестным мужчиной, а затем вышли с ним на улицу.

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