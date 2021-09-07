Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе

В сети появилась видеозапись, на которой могут быть запечатлены пропавшие в Кемеровской области девочки. Кроме того, камера зафиксировала предполагаемого похитителя десятилетних школьниц.
На кадрах можно увидеть мужчину, который делает покупки в магазине. Рядом с гражданином стоит одна из подходящих по описанию девочек. Другая камера – уже наружного наблюдения – показывает человека с двумя детьми на улице. Видеозапись сейчас анализируют эксперты.
Ранее сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что в Киселевске накануне пропали две школьницы. Они утром ушли на занятия и не вернулись.
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