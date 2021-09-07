Аргументы Недели Происшествия 13+

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе

, 10:44 Источник: РИА "Новости"

Камеры видеонаблюдения зафиксировали предполагаемый момент похищения девочек в Кузбассе
камера, pixabay.com

В сети появилась видеозапись, на которой могут быть запечатлены пропавшие в Кемеровской области девочки. Кроме того, камера зафиксировала предполагаемого похитителя десятилетних школьниц.

На кадрах можно увидеть мужчину, который делает покупки в магазине. Рядом с гражданином стоит одна из подходящих по описанию девочек. Другая камера – уже наружного наблюдения – показывает человека с двумя детьми на улице. Видеозапись сейчас анализируют эксперты.

Ранее сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что в Киселевске накануне пропали две школьницы. Они утром ушли на занятия и не вернулись.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Интервью

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Жан-Поль Бельмондо: «Я не люблю глупых людей»

Сложно поверить, что неувядающему французу Жан-Полю Бельмондо хорошо за… То обаяние, которое артист излучает, заставляет женщин терять голову. Недаром француженки называют его "мужчина мечты"! А сам Жан-Поль с ироничной улыбкой характеризует женщин, как "подарок, который сам себя упаковывает".

Аргументы НеделиАвторы АН

Экономика

Аргументы НеделиИнтервью

Экономика

Общество

Экономика

В мире

В мире

Общество