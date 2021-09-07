В Кузбассе руководство и личный состав управления уголовного розыска направлены на поиски пропавших школьниц

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 сентября 2021, 09:54 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ГУ МВД по Кемеровской области заявили, что на поиск двух школьниц в Киселевск направлены руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних.

Кроме того, для розыска десятилетних девочек поднят весь личный состав органов внутренних дел города.

В настоящий момент оперативники уголовного розыска изучают записи с камер видеонаблюдения. Специалисты анализируют кадры, пытаются установить вероятный путь следования несовершеннолетних, а также опрашивают возможных свидетелей их исчезновения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости