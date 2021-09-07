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В Кузбассе руководство и личный состав управления уголовного розыска направлены на поиски пропавших школьниц

, 09:54 Источник: РИА "Новости"

В Кузбассе руководство и личный состав управления уголовного розыска направлены на поиски пропавших школьниц
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ГУ МВД по Кемеровской области заявили, что на поиск двух школьниц в Киселевск направлены руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних.

Кроме того, для розыска десятилетних девочек поднят весь личный состав органов внутренних дел города.

В настоящий момент оперативники уголовного розыска изучают записи с камер видеонаблюдения. Специалисты анализируют кадры, пытаются установить вероятный путь следования несовершеннолетних, а также опрашивают возможных свидетелей их исчезновения.

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