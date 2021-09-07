Две десятилетние школьницы пропали в Кемеровской области

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7 сентября 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В городе Киселевск, который находится в Кемеровской области, две десятилетние девочки в минувший понедельник ушли в школу и не вернулись. В настоящий момент несовершеннолетних ищут сотрудники полиции.

Школьницы ушли из дома на занятия 6 сентября около 08.00 по местному времени (04.00 по Москве). О местонахождении девочек данных нет.

Пропавшая Ульяна выглядит на 8-10 лет, ее рост составляет 150 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светло-русые, стрижка каре, на лице веснушки. В момент исчезновения на ней было синее платье, синий школьный фартук, бордовые колготки и красные кроссовки. При себе у нее был серо-голубой рюкзак. Настя тоже выглядит на 8-10 лет, ее рост составляет от 150 до 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие русые.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении детей, сообщить по телефонам: 8-(38464)-2-19-35, 2-37-30 или "02" ("102" - с мобильного).

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