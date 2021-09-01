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На Сахалине найдены живыми две женщины, пропавшие в лесу девять дней назад

, 07:49 Источник: СУСК РФ по Сахалинской области

На Сахалине найдены живыми две женщины, пропавшие в лесу девять дней назад
лес, pixabay.com

Две женщины, которые 9 дней назад пропали в лесу на севере Сахалина, найдены живыми. Об этом утром в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Согласно последней информации, женщины были обнаружены спасателями в лесном массиве. Сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, 27 августа от ОМВД Смирныховского района, расположенного на на севере Сахалина, поступил запрос о привлечении спасателей в целях оказания помощи в поисках женщин 1971 и 1988 годов рождения. Гражданки 24 августа ушли собирать грибы на гору Вайда и не вернулись.

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