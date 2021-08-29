В Башкирии нашли тело пропавшей 27 августа несовершеннолетней девочки

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29 августа 2021, 08:33 Источник: РИА Новости

мигалка, фото: pixabay.com

В Башкирии возбуждено дело об убийстве пропавшей в пятницу, 27 августа, девочки. Тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти обнаружили в яме в селе Питяково, сообщает СК РФ.

Накануне в полицию обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении 15-летней дочери, которая в тот день ушла к подруге на день рождения и не вернулась.

«По версии следствия, компания несовершеннолетних справляла день рождения на улице в селе Питяково, впоследствии к молодым людям присоединились подозреваемые, один из которых предложил продолжить празднование у него дома»,- пояснили в СК РФ.

Находясь в частном доме, после того, как другие гости разошлись, подозреваемые, двое мужчин 21 и 24 лет, совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, после чего задушили и спрятали тело недалеко от дома в яме. Отмечается, что молодые люди признались в содеянном.

«На место обнаружения тела со следами насильственной смерти несовершеннолетней в селе Питяково Бирского района выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Гайнетдинов. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой республики»,- добавили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени признался в совершении преступления.

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