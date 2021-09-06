На юге Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали более 400 человек

В понедельник, 6 сентября, более 400 человек эвакуировали из городской клинической больницы на юге Москвы после анонимного звонка о «минировании» здания. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«После получения сообщения с угрозой взрыва эвакуировали более 400 человек из городской больницы №6 по адресу: 5-й Донской проезд, дом 21», - пояснил собеседник.
По его словам, в настоящий момент проводится проверка всех помещений медицинского учреждения.
Волна «минирований» прокатилась по всем российским городам, начиная с конца 2019 года. Она затронула суды, школы, больницы, торговые центры, станции метро, вокзалы, самолеты и пр. Анонимные угрозы ни разу не подтверждались.
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