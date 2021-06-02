Звонок о минировании крымской детской больницы поступил от пьяной матери

На основании ее сообщения утром 02.06.21 республиканскую детскую клиническую больницу пришлось проверять.
По сообщению министра здравоохранения, после звонка на место предполагаемого теракта прибыли все специализированные службы. «Фактическая эвакуация не проводилась», - рассказал Александр ОСТАПЕНКО, не уточнив почему.
На данный момент работа учреждения ведется в штатном режиме.
Мамаша установлена и от стука в дверь со словами «Откройте! Полиция» сразу же наверное протрезвела.
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