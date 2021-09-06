ФСБ обнародовала видео задержания террористов, готовивших нападения в Ингушетии

Федеральная служба безопасности России задержала четырех сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, задержанные через Интернет связывались с другими членами организации, чтобы спланировать теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.
В ходе обыска места проживания боевиков сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в гаджетах найдена переписка с членами ИГИЛ, которая подтверждает преступные намерения.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации» и «Несообщение о преступлении».
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости