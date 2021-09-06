ФСБ обнародовала видео задержания террористов, готовивших нападения в Ингушетии

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6 сентября 2021, 10:42 Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Федеральная служба безопасности России задержала четырех сторонников ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанные через Интернет связывались с другими членами организации, чтобы спланировать теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

В ходе обыска места проживания боевиков сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в гаджетах найдена переписка с членами ИГИЛ, которая подтверждает преступные намерения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации», «Пособничество в участии в деятельности террористической организации» и «Несообщение о преступлении».

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