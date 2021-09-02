ФСБ обнародовали архивы о преступлениях Японской империи

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2 сентября 2021, 23:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: «Российская газета»

Фото из открытых источников

Центр общественных связей ФСБ России к 76-летию подписания Акта о капитуляции Японской империи во времена Второй Мировой официально опубликовал документальные материалы об очередных преступлениях пособников Хирохито. Вниманию общественности предоставляется рассекреченная копия доклада №841 от начальника главного управления контрразведки «Смерш» Виктора Авакумова, представленного верхушке СССР. Сталин был в полной осведомлённости насчёт того, что творили японцы на территории города Хайлар в оккупированной Маньчжурии. В середине сентября 1945 года на территории тюрьмы губернской полиции Хайлара были обнаружены 43 мужских трупов. Большинство принадлежали к числу оставшихся в Маньчжурии бывших сотрудников Китайско-Восточной железной дороги. Некоторые были местными жителями.



Авакумов в своей докладной записке сообщил, что 9 августа 1945 года в день начала военных операций СССР против Японии, по личному указанию начальника Хайларской военной миссии подполковника Амано, по заранее составленным японскими полицейскими спискам, были арестованы 19 советских граждан. Все они принадлежали к числу бывших служащих железной дороги. По сведениям оперативников «Смерш», большая часть этих людей была схвачена на улицах и доставлена в отделы жандармерии. Их заковали в кандалы, а глаза связали повязками. После сего их поместили в особую тюрьму, где уже содержались 24 арестованных жителя города. В тот же день подполковник Амано приказал немедленно казнить их путём отсечения головы. В расправе над пленными участвовал не только подполковник Амано, но и другие люди, такие как, например, Кагеяма, начальник местной губернской полиции. Он и отдавал приказ на уничтожение заключённых.



Позднее Кагеяма, Амано и жандармы, участвовавшие в казни, были арестованы управлением «Смерш» Забайкальского фронта. На допросе они утверждали, что в расправе участвовали и другие высокопоставленные лица империи. Среди них можно отметить начальника особого отдела Хайларской губернской полиции Каваками, начальника особого отдела городской полиции Акияму и начальника отдела японской военной миссии Битто. Все эти люди едва ли могли относиться к представителям человеческой цивилизации, учитывая их жестокие методы расправ над безоружными и абсолютно беззащитными заключёнными.

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