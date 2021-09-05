При сходе грунта на пляж под Севастополем серьезные травмы получили мужчина и женщина

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5 сентября 2021, 20:56 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Под Севастополем на пляж сошел грунт, в результате чего пострадавшими оказались женщина и мужчина. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что происшествие зафиксировали в четвертом часу дня сегодня, пятого сентября. Сход грунта произошел на побережье в поселке Любимовка.

Травмы, как оказалось, получили отдыхающие. Спасатели оказали им первую помощь и доставили их к “скорой”. Далее их увезли в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. В оказании помощи были задействованы тридцать человек, а также девять единиц техники.

Ранее сообщалось, что на Митинской улице в российской столице водитель грузовой машины совершил наезд на женщину с коляской. Дорожная авария случилась недалеко от дома № 26 на пешеходном переходе.

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