При сходе грунта на пляж под Севастополем серьезные травмы получили мужчина и женщина

Под Севастополем на пляж сошел грунт, в результате чего пострадавшими оказались женщина и мужчина. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что происшествие зафиксировали в четвертом часу дня сегодня, пятого сентября. Сход грунта произошел на побережье в поселке Любимовка.
Травмы, как оказалось, получили отдыхающие. Спасатели оказали им первую помощь и доставили их к “скорой”. Далее их увезли в лечебное учреждение в тяжелом состоянии. В оказании помощи были задействованы тридцать человек, а также девять единиц техники.
Ранее сообщалось, что на Митинской улице в российской столице водитель грузовой машины совершил наезд на женщину с коляской. Дорожная авария случилась недалеко от дома № 26 на пешеходном переходе.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.