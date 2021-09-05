ДТП с участием иномарок в Кировской области унесло жизни трех человек

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5 сентября 2021, 18:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В дорожно-транспортном происшествии на трассе “Вятка” в Кировской области погибли три человека. По информации управления ГИБДД по региону, еще четверо пострадали.

Дорожная авария случилась сегодня, 5 сентября, в четвертом часу дня в Юрьянском районе. Участниками ДТП стали “Фольксваген Транспортер” и “Субару Легаси”.

Погибшими оказались оба водителя и пассажир “Субару”. Четыре человека получили травмы. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас специалисты выясняют детали смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области спасатели пытаются обнаружить семерых плывших на катере людей. По данным регионального ГУ МЧС, они перестали выходить на связь.

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